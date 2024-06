Autista sparito, appello della cognata: "Sono già tre arrestati, qualcuno deve parlare"

Piancastagnaio (Siena), 22 giugno 2024 – Un grido di rabbia, carico di timore e speranza, quello che arriva dalla famiglia di Nicolas Del Rio. Addirittura dall’Argentina, dove vive la cognata del corriere di 40 anni scomparso mentre trasportava borse griffate per un valore di mezzo milione di euro, appena prese da una ditta di Castel del Piano. La donna, che nelle scorse settimane aveva creato anche un profilo Instagram dove ricevere segnalazioni sul familiare sparito, lanciando appelli sui media in Argentina, ha affidato ad un post su facebook di ’Chi l’ha visto?’ la sua angoscia. "Sono già tre, qualcuno deve parlare. Domani (oggi, ndr ) è un mese dalla scomparsa di Nicolas e tutta la famiglia deve sapere di lui". Si riferisce al fermo del terzo uomo accusato di essere coinvolto nella rapina a suo cognato, avvenuto giovedì pomeriggio. Si tratta di un turco di 28 anni che sarebbe stato incastrato anche grazie alle telecamere di videosorveglianza analizzate dai carabinieri coordinati dalla procura di Grosseto.

La cognata del corriere scomparso aveva lanciato anche un altro appello, poche ore prima e sempre sul profilo social della trasmissione che si è interessata molto del caso, scrivendo: "Che li facciano parlare!!! Vogliamo sapere dov’è Nicolas". Ciò alla luce delle intercettazioni rese note da ’Chi l’ha visto?’ dove l’albanese e l’altro turco, fermati in precedenza e tuttora in carcere per la rapina e per il furgone incendiato, parlano delle borse.

Dunque la famiglia vuole sapere che fine ha fatto l’uomo che ha lasciato ad Abbadia San Salvatore la moglie ed il figlio di 9 anni, visto che gli investigatori hanno dimostrato di aver chiuso un cerchio importante sulla vicenda. Ma non ancora del tutto se è vero che si cercano gli altri componenti della banda dedita al furto di borse griffate. Si parla al plurale perché non si tratterebbe solo di tre ma di un numero più elevato. "Sarebbe composta da quasi una decina di persone", scrive ’Chi l’ha visto?’ invitando i lettori a fornire, se le hanno, indicazioni utili alle indagini.

Intanto l’Amiata si stringe alla famiglia che vorrebbe presto riabbracciare Nicolas Del Rio. Le vicende degli ultimi giorni hanno scosso Piancastagnaio e la montagna, vista la gravità delle contestazioni mosse ai tre che sono adesso in cella.

Laura Valdesi