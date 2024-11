Attività motoria a scuola. Giocosport per 213 classi e 3.862 alunni

Anche in questo anno scolastico Coni Siena patecipa a ’sCOOL FOOD per un futuro di tutto rispetto’, progetto della Fondazione MPS, proponendo l’attività motoria di Giocosport, nelle classi prime, seconde e terze della scuola primaria. Sono coinvolti 27 istituti comprensivi e 57 scuole primarie nelle provincie di Siena, Arezzo e Grosseto con 213 classi e 3.862 alunni. In questo mese verrà organizzato anche il corso di formazione per le insegnanti. "Come sempre ringraziamo la Fondazione MPS - dice Paolo Ridolfi, delegato Coni Siena –. Trasferiamo ai ragazzi input che speriamo rimangano come piccolo tesoro per la crescita".