Associazione Vie Francigene europee. Il Comune nomina un suo rappresentante

Il Comune informa che è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature per la nomina del rappresentante dell’ente nell’Assemblea degli associati dell’Associazione Europea delle Vie Francigene. "Il Comune di Siena – si legge nell’avviso - provvede alle nomine e designazioni informandosi ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione, rispetto del principio della rappresentanza di genere. Le nomine e designazioni sono altresì effettuate secondo criteri di competenza, onestà e merito, evitando cumuli di incarichi e conflitti di interesse. Tutte le nomine sono effettuate secondo modalità chiare e trasparenti. Sono definiti i requisiti di accesso basati su curricula, esperienze e realizzazioni nei campi sottoposti a nomina. Tutti i nominati sono valutati periodicamente nel loro operato, che si dovrà ispirare agli indirizzi che il Consiglio comunale riterrà utile adottare". Le proposte di candidatura dovranno essere indirizzate al sindaco improrogabilmente entro il 14 giugno online collegandosi al portale servizi on line del Comune o attraverso collegamento diretto all’indirizzo web, oppure consegna a mano negli orari di apertura dell’ufficio.