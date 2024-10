Aspettando il Natale. La tradizione a Colle

"Sarà tre volte Natale", poetava Lucio Dalla nella celeberrima ‘L’anno che verrà’ e a Colle non sarà solo la fantasia di un grande artista.

Sarà Natale, infatti, anche con un mese di anticipo, il 16 e il 17 novembre quando il centro della città bassa ospiterà "Natale a Colle", la kermesse promossa dalla Pro Loco che vedrà oltre 50 creativi provenienti da tutta Italia con le loro creazioni artistiche che spaziano da capi di abbigliamento sartoriali ai cappelli di ogni foggia e materiale, dalle borse in tessuto pregiato ai bijoux più originali, e ancora oggettistica in filo di ferro, ceramica, cucito creativo, pupazzi in pezza e a crochet, decorazioni natalizie e idee originali per i regali natalizi.

A far compagnia ai creativi ci saranno 30 tra i migliori ristoranti colligiani e toscani, capitanati dal pluristellato chef Gaetano Trovato del ristorante ‘Arnolfo’, con proposte dolci e salate che varieranno dagli antipasti ai dessert, dando spazio anche a ricette ‘vegan’ e ‘gluten free’ . Spettacoli itineranti coinvolgeranno giovani e meno giovani e una grande Area Bimbi farà divertire anche i più piccoli con intrattenimento, giochi e laboratori. Per l’occasione saranno accese le luminarie, creando l’incantata atmosfera natalizia.

L’evento sarà ad ingresso libero, mentre per cibo e bevande si potranno acquistare i relativi gettoni ai punti di ricevimento. La festa prenatalizia proseguirà anche nelle prime 4 domeniche di dicembre, con laboratori creativi per adulti e bambini, mercatini, concerti e offerte gastronomiche legate ai menù delle feste ed alle eccellenze del territorio.