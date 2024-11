Arrivano gli ’Annata 85’, la band dei medici ’Donatori di musica’

"Storie di pazienti, medici e canzoni" questo il tema del concerto che gli ’Annata 85’ terranno domenica prossima alle 17 al Cinema Teatro Amiata di Abbadia San Salvatore. È una delle tantissime tappe di questo gruppo composto da medici laureatisi a Siena che hanno iniziato, a svolto sempre, la professione nel territorio di questa provincia. Dopo la professione l’amore per la musica. Nascono così i ’Donatori di Musica’ che hanno eseguito innumerevoli concerti anche in tanti ospedali. Ricevendo la solidarietà, e partecipazione, di grandi artisti.

Hanno dato sostegno, tra molti altri, ai ’Donatori di Musica’ personaggi del mondo dello spettacolo come Renzo Arbore, Gino Paoli, Fiorella Mannoia. Il gruppo è composto da Luca Barbi (chitarra), Maurizio Cantore (voce), Pietro Marincola (batteria), Marcello Rossi (basso) e Sandro Valentini (tastiere). Ospiti speciali Nadia De Sanctis (voce), Ugo Sani (tastiere e voce) e Alessandro Zazzaretta (voce narrante). L’iniziativa è patrocinata dal Comune.

Il gruppo è composto, come accennato, da medici che si sono laureati e hanno iniziato la professione nella nostra provincia. Oltre alla passione per la professione hanno anche quella per la musica. Si mettono insieme, iniziano a donare musica in tanti ospedali, in molti reparti oncologici.

Il presidente dell’Associazione ’Donatori di Musica’ è Maurizio Cantore, primario di oncologia in diversi ospedali, ultimo, in ordine di tempo, quello di Mantova. Ora è in pensione, come altri colleghi della band, me non ha dimenticato Siena e il suo territorio. Quello di domenica prossima ad Abbadia San Salvatore è il terzo concerto tenutosi nella nostra provincia. I primi due hanno riscosso ampi consensi e partecipazione.