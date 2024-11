"Armi agli agenti della Municipale". In Comune i sindacati si dividono

La mozione presentata dal gruppo ’Le Biccherne’ in Consiglio comunale agita i sindacati del Comune. L’atto, che verrà discusso giovedì in occasione della riunione della massima assise cittadina, propone di dotare la Polizia municipale di armi di difesa personale. Ma la reazione delle sigle sindacali della Funzione pubblica non è unanime.

Maria Luisa Ghidoli, Fp Cgil, spiega: "Noi siamo da sempre molto critici sull’ipotesi di armare i Vigili urbani, ma all’interno della Municipale il tema è trasversale. A Roma c’era stata un’adesione volontaria alla dotazione di armi da parte dei singoli agenti, in ogni caso la questione pone un problema di organizzazione". Ghidoli entra nel dettaglio: "Vanno individuati i servizi da svolgere armati e va capito nelle mani di chi si consegna l’arma, serve cioè una formazione fisica e psicologica degli agenti. A breve faremo un’assemblea del personale perché la presentazione di questa mozione, prima ancora che arrivi il nuovo comandante, ci sembra una forzatura".

Nonostante tra i consiglieri del gruppo ’Le Biccherne’ ci sia Leonardo Pucci, figlio del segretario della Cisl provinciale Riccardo Pucci, Valentina Francesconi, Fp Cisl, è cauta: "Siena è tra i pochi capoluoghi di provincia in cui la Municipale non è armata – evidenzia –. Come si vive in città e il grado di sicurezza degli agenti sono temi delicati, che aprono vari scenari. E’ infatti necessaria una preparazione fisica e psicologica continuativa per usare l’arma". Francesconi conclude: "Una cosa è certa: questo è un tema con cui bisogna fare i conti, ma che richiede tempo e modalità di attuazione da gestire. Presto riuniremo il personale per capire qual è il sentore".

Infine Walter Biagini, Uil Fpl: "Siamo da sempre a favore della dotazione di armi alla Municipale, in particolare ora che a Siena la situazione si sta deteriorando. E’ quindi necessario iniziare a ragionare a tutto campo sul tema. Il Consiglio comunale avrebbe il dovere di approvare un regolamento sulla dotazione di armi ai Vigili urbani, indicando in quali servizi possono essere impiegate. Starà poi alla giunta fornire la dotazione".