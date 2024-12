Aquila alle urne, le novità. Eletto il priore Fattorini . Insediamento l’11 gennaio

di Laura ValdesiSIENAPassaggio di testimone fra Francesco Squillace, che è stato priore dell’Aquila dal 2019, e l’attuale vicario generale, Gabriele Fattorini, professore universitario. E grande esperto di storia dell’arte, che ha seguito molti progetti importanti per la Contrada dei Quattro Cantoni.

Le elezioni si sono svolte nel fine settimana, tanti i contradaioli che fra sabato e domenica sono andati a votare. Ed il nuovo seggio, che resterà in carica per un biennio, è stato eletto con una maggioranza molto ampia anche se, come sempre nell’Aquila, si è in attesa della proclamazione ufficiale da parte del Collegio dei maggiorenti. Fattorini, dunque, prosegue il lavoro già avviato nello scorso mandato con Francesco Squillace. Ad aiutarlo nel prossimo biennio sarà Marco Frigerio (era attualmente camarlengo) come vicario generale. Nuovi anche i pro vicari eletti, Marco Brocchi (era cancelliere) e Lucia Goretti, quest’ultima figlia del decano dell’Aquila, nonché ex capitano vittorioso nel 1973 e medaglia di civica riconoscenza, Paolo Goretti.

Gli aquilini votavano anche per l’elezione del presidente del circolo ’Il Rostro’ che finora era guidato da Andrea Orlandini. A succedergli nell’incarico è Francesco Aldo Tucci (finora era stato segretario) mentre i suoi vice presidenti sono Michele Amerini e Cesare Nacci. L’insediamento dei nuovi organi eletti è previsto dopo le feste, sabato 11 gennaio.

Fra le Contrade che devono ancora andare alle urne c’è anche la Lupa dove per il seggio ci sarebbe un passaggio di testimone fra il priore Carlo Piperno e uno ei suoi vicari, Giacomo Sensi.