Aperte le selezioni per addetti ai servizi raccolta e spazzamento

Sei Toscana, interessata da un continuo percorso di crescita e sviluppo che mira ad un efficientamento dei processi aziendali e dei servizi al cittadino, è alla ricerca di addetti ai servizi territoriali di raccolta e spazzamento da inserire nel proprio organico con contratto a tempo indeterminato e full time. I candidati dovranno aver compiuto 18 anni, essere in possesso della patente B in corso di validità ed essere domiciliati nelle province in cui opera Sei Toscana, Arezzo, Grosseto, Livorno e Siena. La compilazione e invio delle domande dovrà essere effettuata entro mercoledì 27 novembre.