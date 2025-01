Amiata e Valdorcia, tema sicurezza. Incontro sindaci–forze dell’ordine

Sindaci del comprensorio amiatino, forze dell’ordine rappresentate dai più alti gradi provinciali, rappresentanti delle associazioni sociali di categoria imprenditoriale, assieme al prefetto Matilde Perrera, al questore Ugo Angeloni, alla presidente della Provincia Agnese Carletti e al presidente Unione dei Comuni Amiata Valdorcia e sindaco di Castiglione d’Orcia Luca Rossi hanno affrontato in grande sinergia il tema della sicurezza nel territorio dopo i recenti casi di furti che si sono verificati in abitazioni private a danno di cittadini e attività produttive.

Un incontro che ha visto per l’Unione dei Comuni Amiata Valdorcia il proseguio di una serie di iniziative tra le varie componenti istituzionali, iniziate a dicembre, e che proseguiranno con periodica cadenza.

"È stato un incontro estremamente positivo – ha dichiarato il prefetto Pirrera – I furti in abitazioni si sono ridotti grazie a un maggior controllo disposto dalle forze dell’ordine sul territorio e per una maggiore sensibilizzazione dei cittadini ad usare maggiori misure di sicurezza passiva, anche perché la maggior parte dei furti registrati avviene in appartamenti occupati a piano terra e lasciati non custoditi". "In particolare – ha detto ancora il prefetto – è stato affrontato il tema delle aziende che operano nel territorio, specialmente nel settore delle pelletterie. A breve è previsto l’arrivo di nuovi Carabinieri nel territorio".

"Sono emersi dati confortanti circa i furti – ha detto Luca Rossi – e noi abbiamo dato la nostra disponibilità come comuni alle forze dell’ordine e alla prefettura. Disponibilità che vede sul territorio l’opera delle guardie comunali e dispositivi di sicurezza e controllo con centosessanta video camere attive".

Nella nota diffusa al termine dell’incontro, si osserva che dal primo gennaio al 31 dicembre 2024 "i furti in abitazione complessivamente commessi nella zona sono in calo di quasi il 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2023, con importanti flessioni ad Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio. Anche l’analisi delittuosa generale ha fatto registrare una flessione di quasi il dieci per cento dei reati commessi nel territorio d’interesse". Nel documento si sottolinea come nell’ultimo periodo siano stati "intensificati i servizi di vigilanza" e si prevedono: ulteriore rafforzamento del controllo del territorio, attivazione del protocollo ’Mille occhi sulle città’, realizzazione dello studio di fattibilità per una sala operativa integrata per le 160 telecamere già installate.