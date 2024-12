Alluvione, proroga al bando per le imprese. Le domande scadono il 30 dicembre

Il Comune di Siena ha prorogato l’avviso, destinato alle imprese del territorio, finalizzato all’erogazione di contributi una tantum e a fondo perduto per il ristoro dei danni subiti nell’evento alluvionale del 17 ottobre scorso. Il plafond messo a disposizione è di 100mila euro, la nuova scadenza per la presentazione delle domande è lunedì 30 dicembre. Tutte le informazioni e la documentazione per la presentazione della domanda sono sul portale del Comune di Siena.

C’è un primo bando rivolto a imprese, attività commerciali e artigianali e pubblici esercizi con sede legale o unità locale nel territorio di Siena, iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio. La misura di sostegno è assegnata a fondo perduto e in un’unica soluzione; ogni impresa può ottenere un solo contributo da un minimo di 500 a un massimo di 5mila euro.

Per il bando destinato ai privati possono presentare domanda proprietari, affittuari, comodatari o detentori ad altro titolo di un’unità immobiliare ubicata nel comune gli amministratori di condomini per le spese sostenute per le parti comuni. La misura di sostegno sarà assegnata per ogni beneficiario una sola volta per un limite massimo di 2.500 euro.