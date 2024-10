Allarme Truffe! Come difendersi. I consigli di Comune e carabinieri

Come difendersi dai truffatori. Al via nel territorio di Monteriggioni una campagna d’informazione per arginare il fenomeno sempre più diffuso delle truffe agli anziani e metterli in guardia dai malviventi. Una iniziativa promossa dal Comune con la stazione dei carabinieri di Monteriggioni. Prossimi appuntamenti martedì alle 18 alla Misericordia di Quercegrossa, e il 29 novembre, sempre alle 18, al Circolo Arci di Castellina Scalo. L’obiettivo è chiaro fornire ai cittadini, in particolare a quelli più in là con gli anni, le vittime preferite dai professionisti del raggiro, una sorta di decalogo antitruffa. Professionisti del raggiro che hanno colpito diverse volte anche nella nostra provincia. "Le tecniche adottate dai truffatori- spiega l’amministrazione comunale di Monteriggioni - hanno schemi ricorrenti: conoscerle è il primo passo per difendersi. Sono tantissime le strategie adottate dai truffatori per carpire la fiducia degli anziani: dalla finta perdita di gas, all’urgente pagamento di cauzioni inesistenti, fino ad arrivare alla sorpresa di un inaspettato rimborso".

Una delle truffe più ricorrenti, quella del falso incidente e del finto avvocato (o del finto carabiniere), è stata tentata alcuni giorni fa proprio a Monteriggioni, ai danni di una anziana signora. Ma la donna si era insospettita e aveva chiamato i carabinieri, quelli veri. Fine della corsa per due malviventi: una ragazza di 24 anni e un 18enne, entrambi di Napoli, finiti in manette. E’ un vademecum dettagliato, quello messo a punto dai militari.

Questi alcuni dei consigli per non cadere nelle truffe: diffidare dalle apparenze: un sorriso, un abbraccio o un portamento distinto potrebbero essere un modo per avvicinare le potenziali vittime e ottenere la loro fiducia; massima attenzione ad aprire la porta agli sconosciuti; limitare la confidenza al telefono: in caso di persone che si presentano come avvocati o rappresentanti delle forze dell’ordine e chiedono denaro per assistere i vostri familiari arrestati o coinvolti in incidenti stradali chiamare immediatamente il 112 o un parente.

Incontri, quelli organizzati da Comune e comando dei carabinieri di Monteriggioni che saranno fatti anche in altre frazioni. La parola d’ordine è imparare a difendersi dai truffatori.