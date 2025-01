Allarme furti. Il 16 incontro con il prefetto

Si riunisce giovedì prossimo il Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Matilde Pirrera. La seduta si tiene nella sede dell’Unione dei Comuni dell’Amiata per tornare sui temi della sicurezza dei paesi della montagna e della Val d’Orcia. La decisione è stata presa nell’incontro che i sindaci dell’Unione dei Comuni hanno avuto con il prefetto prima delle feste natalizie dello scorso anno. Tutto legato alla ripetersi di furti nelle abitazioni che hanno allarmato i cittadini dei paesi presi di mira dalle bande dei ladri. Una sequenza di reati che, secondo i dati, è comunque diminuita, rispetto allo scorso anno, anche nei paesi dell’Amiata. I furti perpetrati nello scorso anno sono stati caratterizzati dalla determinazione dei ladri che, in molti casi, non si sono fatti alcun scrupolo: hanno compiuto il colpo anche con i proprietari nella casa. C’è stata una vera e propria strategia dei delinquenti che ha messo a dura prova il lavoro dei carabinieri e delle forze di polizia in generale. La richiesta dei sindaci è quella, abbastanza diffusa, di aumentare gli organici. Massimo Cherubini