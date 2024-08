Aldo Nerozzi: : "Più esperti ci sono, meglio è"

Parlano a lungo il capitano della Chiocciola Alessandro Maggi e quello del Valdimontone Aldo Nerozzi (nella foto). "L’argomento erano i cavalli", dice quest’ultimo. "Anche i fantini? Di questo quando ci hanno dato il cavallo", ribatte Nerozzi dribblando l’"interrogatorio" di rito dei giornalisti.

Zio Frac è stato portato, uno dei nomi più attesi.

"Un buonissimo cavallo, ha vinto 2 Palii. Se va tutto bene, è un buon cavallo".

Se sta bene ci deve essere nel lotto?

"Se tutto è a posto puoddarsi". La scelta dove punta?

"Aspettiamo di capire chi passa e chi no. Anche a luglio avevamo tante idee e poi siamo stati costretti a prendere quelli che c’erano. Per me più esperti ci sono, meglio è".

Probabilmente l’idea è di mettere dentro meno debuttanti per l’Assunta.

"L’ho detto a luglio e lo ripeto adesso: più esperti ci sono e meglio è".

Il Valdimontone riparte da Scompiglio?

"Jonatan, vorrei vedere! Speriamo di ripartire da lui perché vuol dire che ci è toccato un buon cavallo. Se non viene lui verrà qualcun altro".

Rientra anche Gingillo, può essere un nome importante, con grande voglia di vincere.

"Un fantino importante, esatto".

E Silvano Mulas?

"E’ un altro fantino che può montare".

Cosa pensa Nerozzi del mossiere?

"Credo che ha avuto la seconda opportunità, ritengo che possa fare solo bene".