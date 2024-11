Aiuti a imprese e lavoro. Dal Comune 200mila euro

Oltre 200mila euro di risorse a disposizione della comunità senese per imprese e lavoro, a partire dai disagi derivati dall’alluvione dello scorso 17 ottobre e per progetti in collaborazione con gli enti del territorio per ulteriori criticità derivanti dalla crescente crisi economica. E’ lo stanziamento pensato dal Comune e derivato anche dalla revisione del budget messo a disposizione per le festività natalizie e il Capodanno. A questa cifra si aggiungerà un altro fondo di circa 100mila euro per l’abbattimento dei tassi di interesse su eventuali prestiti richiesti da aziende a seguito dei danni causati dall’alluvione.

"In attesa delle decisioni della Regione, il Comune – spiega il vicesindaco Michele Capitani – si mette a disposizione, per quanto di competenza e per quanto possibile visto il bilancio, con un’azione rivolta al lavoro e alle aziende. Duecentomila euro sono una cifra che magari non potrà risolvere tutti i problemi, ma che vuole essere un segnale concreto di vicinanza a Siena e al tessuto sociale ed economico. Partiremo provando a dare risposte a coloro che hanno subito danni e disagi derivanti dall’alluvione, ma, una volta esaurite queste richieste, possiamo rivolgerci, attraverso uno specifico protocollo, anche alle situazioni non derivanti dall’evento dello scorso ottobre per incentivare l’imprenditoria del territorio".

"Le vicende di Beko, attenzionata dall’amministrazione – prosegue il vicesindaco – e di PayCare, a cui si aggiungono altre criticità che interessano il nostro territorio, devono far riflettere tutte le istituzioni e il Comune, quale punto di riferimento della cittadinanza, vuole farsi promotore di questa attività concreta in favore del lavoro. Lo stanziamento è collegato alla decisione di dar vita a un programma delle festività di Natale e a un Capodanno ‘diffusi’, senza un ‘concertone’ nella notte di San Silvestro. Questo ha permesso di liberare alcune risorse rispetto allo scorso anno".

"Come scopriremo nei prossimi giorni – aggiunge Capitani – vivremo un Natale e un Capodanno ricchi di iniziative e di novità, capaci di attrarre turisti, come è successo per molti mesi anche quest’anno, con il nuovo impulso registrato alle presenze in città, ma senza un unico evento catalizzatore in Piazza del Campo. E’ stata precisa volontà dell’amministrazione di mettere a disposizione del territorio e della comunità alcune risorse determinate da questa scelta. Gli uffici comunali – conclude – sono già al lavoro per definire in maniera analitica l’accesso a questo tipo di contributi per le aziende, in modo che il Comune rimanga sempre un punto di riferimento del territorio".