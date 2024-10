Acqua e servizi a Staggia. Lucii attacca la giunta

"Inspiegabilmente la maggioranza ha respinto entrambe le nostre proposte su Acque spa e i servizi di Staggia". Ad andare in pressing sulla giunta Cenni è Vivi Poggibonsi. Il gruppo civico di minoranza nell’ultimo consiglio comunale aveva presentato due mozioni. Sono state respinte e questo al capogruppo Claudio Lucii non è andato giù. "La prima mozione – afferma – si riferiva alla necessità di ricontrattare l’accordo con Acque spa viste le numerose criticità del servizio idrico. Si chiedeva l’impegno della sindaca e della giunta per riaprire un ufficio di Acque a Poggibonsi, per avere certezza dei tempi degli interventi sulle riparazioni e per un piano di investimenti sulla nostra rete idrica. La maggioranza ha votato no contraddicendo anche il loro programma elettorale". E ancora: "Avevamo chiesto che a Staggia Senese fossero ripristinati servizi essenziali: prelievi ematici, postazione di ufficio anagrafe, presidio strutturale della municipale. Anche in questo caso no dalla maggioranza, adducendo la stessa incredibile motivazione, che loro si sono già attivati. In realtà vi è un impegno a riaprire alcuni giorni il punto prelievi. Crediamo - conclude il capogruppo di Vivi Poggibonsi - che i cittadini di Staggia Senese non avranno mai un presidio fisso di polizia municipale, né una postazione anagrafe. Non si capisce come si possa votare contro a interventi che la maggioranza aveva nel programma elettorale".