Abbatte i cartelli e fugge. Identificato il ’pirata’

Ha perso il controllo dell’auto, che ha abbattuto vari cartelli stradali, e si è dato alla fuga. Fortunatamente in quel momento non c’erano passanti. L’ennesimo incidente con protagonista un pirata della strada è avvenuto nella notte nel centro abitato di Poggibonsi, alla rotatoria tra via Pisana e via Carducci. L’automobilista, un cinquantenne da tempo residente in Valdelsa, tuttavia, è andato poco lontano: è stato beccato in tempo record e sanzionato pesantemente dalla polizia municipale. Gli agenti sono risaliti a lui dopo alcune indagini in cui hanno avuto un ruolo rilevante anche le telecamere e la testimonianza di un cittadino. A Poggibonsi, comunque, non hanno vita vita facile i pirati della strada. Come dimostrato dai numeri. "Riusciamo a rintracciare circa il 90% degli automobilisti che si danno alla fuga dopo aver provocato un incidente – spiegano dalla Municipale – Sono molto importanti ai fini delle indagini la collaborazione e il senso civico dei cittadini e la presenza sul territorio delle telecamere". A oggi gli occhi elettronici sono 185 e coprono 37 aree di ripresa su tutto il territorio comunale.