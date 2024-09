A Cetona doppio festeggiamento. L’abbraccio a Diana Bacosi e l’inaugurazione della scuola

Giornata ricca di appuntamenti e iniziative quella di oggi a Cetona. Che festeggia un doppio evento, scolastico ma soprattutto il nuovo oro alle Olimpiadi di Diana Bacosi.

Alle 18.30 si svolgerà però la cerimonia di riapertura della scuola Nazzareno Carloni dopo gli importanti lavori di riqualificazione e restauro. La struttura, chiusa dal 2019, è stata oggetto di vari interventi di riqualificazione che hanno riguardato in particolar modo il miglioramento sismico con la completa sostituzione della copertura, andando a riproporre la tipologia della copertura originaria. Poi ancora gli interventi di efficientamento energetico con la sostituzione degli infissi, interventi di adeguamento antincendio, la sostituzione dei sanitari, il restauro degli infissi interni e infine il rifacimento completo dell’intonaco esterno delle facciate dell’edificio, con la tonalità dell’intonaco originale, e gli intonaci interni.

I lavori verranno dunque presentati oggi con la cerimonia di apertura, che dopo i saluti istituzionali del sindaco di Cetona Roberto Cottini, seguirà gli interventi di Caterina Mangiaracina dirigente dell’Istituto Scolastico Comprensivo, di Mirko Poggiani responsabile dell’area tecnica del Comune di Cetona, con la partecipazione di Diana Bacosi atleta e medaglia d’oro alle olimpiadi di Parigi 2024 e di Raymond Siebetcheu dell’Università per Stranieri di Siena delegato del Rettore allo sport.

Alle 21 la scena sarà tutta per la campionessa Diana Bacosi. Dopo la cerimonia per la scuola Nazzareno Carloni, la campionessa cetonese guadagnerà Piazza Garibaldi di Cetona per i festeggiamenti in suo onore e la medaglia d’oro guadagnata nel tiro al volo alle Olimpiadi di Parigi 2024. La campionessa ripercorrerà la sua gara e i suoi successi insieme al sindaco di Cetona Roberto Cottini e ai cittadini che interverranno. Per Diana, l’oro olimpico di Parigi 2024 arriva dopo l’oro individuale a Rio de Janeiro 2016 e l’argento a Tokio 2020-2021, nella specialità dello skeet misto a squadre battendo i quotatissimi atleti degli Stati Uniti. Con questi titoli Diana è attualmente sul gradino più alto dell’olimpo dei più grandi specialisti dello skeet, prima italiana della storia a ottenere medaglie consecutive nello skeet in Olimpiadi differenti.