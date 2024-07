850mila euro di avanzo. Tante opere in cantiere

Il Consiglio comunale di Montepulciano ha approvato l’assestamento di bilancio. Questo passaggio ha permesso di utilizzare una parte dell’avanzo libero di amministrazione per finanziare una serie di interventi, individuati dall’amministrazione comunale, per un totale di oltre 849mila euro. Si va, riporta una nota, dalla riqualificazione di Piazza Nenni, con un investimento di 145mila euro dall’avanzo libero che servirà per asfaltare e riqualificare uno spazio centrale destinato ai parcheggi a pagamento (previsti circa 200 posti auto e 24 posti camper). Per il mondo dello sport ci sono 200mila euro di avanzo, di cui 120mila euro per alcuni interventi negli impianti di Valiano, Tre Berte, Sant’Albino e Stazione, 15mila euro per gli spogliatoi di Gracciano e 65mila euro per completare i lavori in corso all’impianto sportivo "B.Bonelli". Capitolo efficientamento energetico e progettazioni: 90 mila euro dell’avanzo si sommeranno al contributo della Regione Toscana di oltre 97 mila euro, spiega il Comune, per realizzare un impianto fotovoltaico sopra l’autorimessa comunale. Circa 100mila euro assegnati, invece, per diversi incarichi professionali relativi a progettazioni sul patrimonio comunale. Ed ancora, 80mila euro per una serie di interventi nelle scuole del territorio, e, in ambito culturale, 50mila euro finanzieranno la sistemazione del tetto del Museo Pinacoteca Crociani, oltre 26mila euro per l’acquisto di materiali per il Teatro Poliziano. Ci sono anche 60mila euro per l’acquisto di nuovi arredi urbani e giochi per bambini, 35mila euro per il contributo affitti, 38mila euro all’aggiornamento del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche.