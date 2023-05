Roberto Fico e Maria Elena Boschi in città per la campagna elettorale

Sarzana (La Spezia) 10 maggio 2023 - Dopo Giuseppe Conte un altro big del Movimento Cinquestelle è arrivato a Sarzana per le ultime giornate di campagna elettorale in vista del voto di domenica e lunedì. Roberto Fico ex presidente della Camera ha salutato la candidata sindaca Federica Giorgi che nella corsa elettorale è sostenuta oltre che dai pentastellati anche dalla lista civica “Sinistra per Sarzana”. A poche decine di metri Maria Elena Boschi e Raffaella Paita di Italia Viva Azione hanno portato il proprio incoraggiamento a Renzo Guccinelli candidato di centrosinistra. Giovedì sera il centrodestra si ritrova dalle 18.30 in piazza De Andrè. A sostenere la sindaca uscente Cristina Ponzanelli arriveranno il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, Edoardo Rixi vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tommaso Foti capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, la senatrice Stefania Pucciarelli e gli onorevoli Matteo Rosso, Maria Grazia Frijia, Roberto Bagnasco e poi amministratori di altri Comuni e simpatizzanti. Venerdì sera chiusura della campagna elettorale, sempre in piazza De Andrè, di Matteo Bellegoni candidato sindaco del Partito Comunista Italiano.