Elezioni comunali 2023, Cristina Ponzanelli confermata sindaca di Sarzana

Sarzana, 15 maggio 2023 – “Una vittoria straordinaria, di tutti i sarzanesi. Abbiamo scelto di credere nel futuro e di proseguire in un percorso che ha già portato risultati incredibili, ma che ora ci vedrà impegnati ogni giorno e ogni ora per costruire ancora più futuro per Sarzana. Grazie a tutti, abbiamo scritto insieme un'altra pagina della storia della nostra Sarzana”. Così la sindaca uscente Cristina Ponzanelli, candidata del centrodestra, commenta i risultati con lo spoglio ancora in corso ma ormai alle battute finali.

Con l'80% delle schede scrutinate, circa 9300 su 11500, Cristina Ponzanelli si attesta intorno al 54%. Renzo Guccinelli candidato del centrosinistra è al 36%, Federica Giorgi candidata del M5s al 6% e Matteo Bellegoni candidato del Pci al 3%.

Alla confermata sindaca arrivano i complimenti anche del vicepremier Matteo Salvini.