Hockey Sarzana all’assalto degli Amatori Lodi per continuare la corsa

Sarzana (La Spezia) 26 aprile 2024 - Un sabato sera di grandi emozioni al “Vecchio Mercato”. Si gioca la gara due dei play off del campionato di hockey di serie A1 e al “Vecchio Mercato” si affrontano Hockey Sarzana Gamma Innovation e Amatori Wasken Lodi. Martedì scorso al “Palacastellotti” si sono imposti i padroni di casa con il punteggio di 4 a 3 quindi per i sarzanesi diventa decisivo vincere per poter accedere a gara tre. L’eventuale bella si disputerà sempre al “Vecchio Mercato” di Sarzana martedì prossimo alle 20.45. Una storia infinita in questa stagione tra rossoneri e giallorossi che oltre al campionato si sono affrontate anch in Coppa Italia e adesso ai play off scudetto. Grande attesa al palazzetto di piazza Terzi dove sono attesi diversi sostenitori lombardi. Si gioca alle 20.45 arbitrano Matteo Galoppi di Follonica e Carlo Iuorio di Salerno. Tra sabato e domenica si gocano anche Forte dei Marmi-Bassano; Follonica-Grosseto; Trissino-Sandrigo; Montebello-Valdagno.