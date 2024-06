Ultimi giorni per la giunta: "Consultazioni in corso"

C’è molta attesa per la giunta comunale che sarà nominata ad Arcola dopo le elezioni amministrative. Stefano Sgorbini, segretario del Pd arcolano, partito le cui quote sono importanti nella composizione del consiglio comunale e quindi della giunta. ha dichiarato che le consultazioni stanno procedendo con tranquillità per la definizione della squadra di assessori che l’affiancheranno Monica Paganini, nel secondo mandato: "La sindaca farà delle consultazioni con i partiti che l’hanno appoggiata e ovviamente farà le proposte che le competono e ascolterà i consigli che verranno dati. Il metodo è positivo".

Sicuramente la sindaca Paganini è forte di un voto anche personale che è indubbio e che le consentirà un determinante potere decisionale, ma anche propenderà per il giusto equilibrio. Riconfermati nel ruolo che hanno già assunto, ormai è quasi certo, Gianluca Tinfena, Sara Luciani, Camilla Monfroni e Massimiliano Nardi, vacanti ancora un posto in giunta e il ruolo di presidente del consiglio comunale, per i quali, rumors pressanti, vedono in ‘ballottaggio’ Enrico Vesco, Stefano Tabone e Paolo Magliani. In attesa dei nomi che andranno a definire la giunta, il Comune di Arcola conferma la diretta streaming per il primo consiglio comunale il 27 giugno in orario ancora da definire.

Cristina Guala