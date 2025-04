La mediazione di “Senza tempo” per il gemellaggio Roma-Nimes

Un’alleanza nel nome della storia: grazie all’associazione sarzanese Senza Tempo, Italia e Francia siglano un gemellaggio storico tra il Natale di Roma e le Journees Romaines. L’associazione sarzanese Senza Tempo favorisce e promuove uno dei gemellaggi più importanti della rievocazione europea: quello tra il Gruppo storico Romano e Edeis Romanitè, organizzatori rispettivamente del Natale di Roma e dei Giochi romani di Nimes. Andrea Buccolini, responsabile relazioni esterne del gruppo romano, ringrazia Simone Del Greco manager di Senza Tempo per la preziosa opera di mediazione, che ha consentito di creare un ponte culturale tra Roma e Nimes, due città profondamente legate alla storia romana, che hanno fatto della rievocazione uno dei loro principali punti di forza. Una grande valutazione positiva è arrivata anche da Federico Mollicone, presidente della commissione cultura della Camera dei deputati e primo firmatario della legge per la rievocazione storica, che così commenta il patto siglato tra le due realtà: "Si tratta di una bella notizia per tutto il momento europeo. Nimes rappresenta un modello positivo e unico di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la rievocazione, mentre l’Italia è il primo paese al mondo ad avere approvato una legge quadro interamente dedicata alla sua tutela. L’unione e l’incontro di queste due eccellenze sarà un’ulteriore occasione per sottolineare come la rievocazione sia un elemento qualificante per la crescita delle comunità, attraverso la riscoperta delle radici e identità comuni." La firma ufficiale avverrà a Roma il 20 aprile al Circo Massimo durante la manifestazione del Natale di Roma e a Nimes il 26 aprile, durante la rievocazione dei Giochi Romani.