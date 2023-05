Turismo Nuova delega all’assessore

Una nuova delega per l’assessore Raffaella Fontana (in foto). Il vicesindaco di Ameglia infatti ha ricevuto dal sindaco Umberto Galazzo l’incarico di occuparsi direttamente di un settore molto importante per la zona come quello del turismo. L’assessore Fontana dunque aggiunge un ulteriore impegno al suo mandato che già comporta l’interessamento alle attività produttive e all’urbanistica. "I troppi impegni mi impediscono – ha motivato il primo cittadino – di occuparmi di un importante settore come quello quello del turismo. Sono certo che l’assessore Raffaella Fontana che aveva già avuto nell’ultima fase dei miei precedenti mandati la delega al turismo, svolgerà un ottimo e proficuo lavoro in un comparto così importante per lo sviluppo del nostro territorio".