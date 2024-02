Servizio civile nella Pa. Come fare domanda

Appello della Pubblica Assistenza di Vezzano ai giovani della zona: "Venite da noi". Ci sono ancora pochi giorni per presentare la domanda per il servizio civile universale, chiunque tra i 18 e i 28 anni può avere l’opportunità di passare 12 mesi di servizio nel mondo del soccorso con un impegno di 25 ore la settimana e un compenso di 507 euro mensili. Un impegno per gli altri, un’occasione per crescere confrontandosi, un anno di crescita professionale e formativa, il bando scadrà il prossimo 15 febbraio. Per presentare la domanda è necessario possedere la Spid. Per maggiori informazioni si può contattare il numero 0187997324 oppure scrivere su whatsapp allo stesso numero. Per avere assistenza alla compilazione delle domande ci si può rivolgere alla sede di Fornola.