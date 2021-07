Romito Magra, 19 luglio 2021 - Un urto violentissimo che lo ha sbalzato lontano dallo scooter, facendolo poi sbattere con violenza contro un muretto al bordo della strada. Lotta tra la vita e la morte un ragazzo di 23 anni, vittima di un terribile incidente stradale a Romito. Erano circa le 17 quando il suo scooter, mentre viaggiava sulla provinciale 432 in direzione Lerici, a quell’ora molto traffica, è finito contro un’auto che proveniva dalla direzione opposta all’altezza dell’incrocio di via...

Erano circa le 17 quando il suo scooter, mentre viaggiava sulla provinciale 432 in direzione Lerici, a quell’ora molto traffica, è finito contro un’auto che proveniva dalla direzione opposta all’altezza dell’incrocio di via Calesana. Il conducente del veicolo è rimasto ferito lievemente ed è stato poi trasportato all’ospedale, le sue condizioni non destano preoccupazioni. Per il ragazzo in moto, residente in paese, invece lo schianto è stato terribile. È volato ad alcuni metri di distanza dal punto d’impatto finendo contro un muretto che costeggia la strada. Nell’urto ha riportato un grave trauma cranico con una profonda ferita lacerocontusa alla testa e la frattura scomposta dell’avambraccio. Steso sull’asfalto privo di conoscenza, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Immediati sono scattati i soccorsi: sono intervenute un’ambulanza dell’Humanitas di Romito e un’automedica da Sarzana. I sanitari hanno prestato le prime cure e cercato di stabilizzare il ferito. Subito dopo è stato allertato l’elisoccorso Drago di Genova. Per far atterrare il velivolo il personale dell’Humanitas ha provveduto a trasportare il giovane nel vicino centro sportivo Biggi, a poco più di 500 metri di distanza. Dopo circa mezz’ora l’elicottero è atterrato nel campo di calcio e ha potuto così caricare il giovane, le cui condizioni, nel frattempo, si erano ulteriormente aggravate. Il mezzo di soccorso è quindi decollato alla volta dell’ospedale San Martino di Genova, dove è arrivato intorno alle 18 in condizioni disperate.

Durante il volo il 23enne è infatti andato in arresto cardiaco: i sanitari a bordo hanno iniziato le manovre di rianimazione, proseguite poi per alcuni minuti anche dopo l’arrivo all’ospedale genovese. L’intervento dei medici è riuscito a far riprendere il battito cardiaco ma le condizioni del ragazzo restano gravissime. È stato subito ricoverato nel reparto di rianimazione dove il personale medico ha cercato di stabilizzare i valori vitali per poi poter intervenire sui traumi. Le sue condizioni restano gravissime. Sul posto dell’incidente, oltre alla polizia locale, sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e sentito i testimoni per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

