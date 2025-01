Sarzana saluta l'amato sacerdote Renzo Cortese

Sarzana (La Spezia) 13 ottobre 2021 - La città saluterà don Renzo Cortese nella cerimonia officiata venerdì mattina nella cattedrale di Santa Maria a Sarzana. Tantissime le attestazioni di cordoglio arrivate ai famigliari di don Renzo che si è spento l’altra mattina all’età di 89 anni. Di origini nevete era arrivato alla Spezia giovanissimo e fu ordinato sacerdote nel 1955. Dal 1997 al 20017 è stato parroco di San Francesco, a Sarzana, instaurando un rapporto straordinario non soltanto con i parrocchiani ma con la città. Tantissime le iniziative sociali e umanitarie che lo hanno visto protagonista, tante le missioni organizzate nelle terre segnate dai conflitti per portare aiuti e carichi alimentari. Una figura estremamente disponibile a accogliere i poveri e gli ultimi in chiesa. Un animo buono che ha sempre sorriso anche quando qualcuno, approfittando della sua generosità, si è reso protagonista di diversi furti delle offerte conservate in canonica. Ha sempre avuto un grande dialogo anche con i ragazzi creando un gruppo di preparazione alle cresime, comunioni re iniziative ricreative.