Punto di primo soccorso, stop a ritardi e disagi. "Va decisa la postazione"

Sarzana (La Spezia), 10 gennaio 2024 - Dove verrà prevista la postazione fissa di soccorso avanzato per la prossima estate? A indirizzare questo e altri quesiti all’amministrazione Ponzanelli è stato Andrea Tonelli, consigliere comunale di Sarzana Protagonista che, lunedì mattina, ha deciso di protocollare in Comune un’interrogazione a risposta scritta che mira a fare luce sul futuro prossimo del punto di soccorso che ogni estate, in concomitanza della stagione balneare, veniva predisposto a Marinella. Punto di soccorso da diversi anni gestito dalla Pubblica assistenza Misericordia&Olmo, cui l’amministrazione comunale ha sempre corrisposto un equo contributo e che, ad eccezione dell’ultimo anno, ha sempre trovato spazio in viale Litoraneo, accanto a un bar, di fronte all’ingresso del bagno Roma.

"La storica struttura in viale Litoraneo che negli anni è sempre stata adibita a postazione per il soccorso non risulta agibile – ha spiegato il consigliere Tonelli – tant’è che lo scorso anno il punto di soccorso era stato trasferito, in ritardo e non senza problemi di carattere logistico, nei locali della scuola". Di più. "C’è anche da considerare - ha proseguito il consigliere di Sarzana Protagonista - che la Pubblica assistenza, nell’ambito del Pinqua, aveva presentato un progetto in accordo con l’amministrazione, che prevedeva la disponibilità di usufruire di spazi da destinare a gabinetto medico, a locale di attesa per i volontari e di due parcheggi per i mezzi di soccorso, ma a oggi non si sa ancora nulla". Sono in programma lavori di ristrutturazione della struttura tipicamente adibita a punto di soccorso o sono stati individuati locali idonei da destinare a punto di soccorso per la stagione estiva? È in programma una convenzione per garantire il servizio? Sono stati messi a bilancio i contributi utili al mantenimento della postazione fissa di soccorso avanzato?

Queste le domande che il consigliere Tonelli ha rivolto al sindaco Cristina Ponzanelli. Da noi contattata per avere qualche informazione sa riguardo, l’amministrazione ha chiarito che "la prossima estate il punto di soccorso avanzato ci sarà e, come l’anno scorso, saranno messi a disposizione della Pubblica assistenza alcuni locali della scuola". A detta dell’amministrazione infatti la collocazione del punto di soccorso così vicina alla spiaggia destinata ai disabili avrebbe il vantaggio di essere estremamente efficace.