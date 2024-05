Ponte Colombiera, nuove chiusure: è l’atto finale della ristrutturazione

Ameglia (La Spezia), 26 maggio 2024 – Il ponte della Colombiera è all’ultimo scatto prima del traguardo ma per questo dovrà chiudere nuovamente per completare l’intervento di riqualificazione. Anas ha infatti programmato una serie di regolamentazioni della viabilità, oltre a un giorno di totale chiusura, per effettuare interventi di manutenzione sull’impianto meccanico dell’infrastruttura che collega le due sponde del Magra nel territorio di Ameglia. Dovrà essere verificato il funzionamento dell’apertura e chiusura della campata che viene aperta in caso di uscita delle motovedette realizzate nel cantiere Intermarine. Si annunciano quindi disagi alla viabilità nel periodo compreso tra il 29 maggio il 6 giugno sono dunque previste nuove variazioni alla viabilità sul ponte necessarie per permettere a Anas di effettuare nuovi interventi dopo quelli già adottati sui giunti. Mercoledì prossimo, 29 maggio, dalle 8.30 fino alle 17.30 di venerdì 31 maggio sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo, nelle sole ore diurne. Quindi dalle 8.30 di lunedì 3 giugno alle 17.30 del giorno successivo sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo, nelle sole ore diurne. Infine dalle 9 di mercoledì 5 giugno alle 17 di giovedì 6 giugno è prevista la chiusura totale del ponte, nelle ore diurne. In questo periodo si procederà alla rimozione delle piastre di spessionamento, al collaudo del sistema di sollevamento e alla rimozione dei dossi.

Dovrebbe essere questo l’ultimo step prima della conclusione del lungo intervento, come confermato dall’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone. "Siamo all’ultimo intervento - spiega - perchè al termine di questi lavori, che riguardano il sistema di sollevamento, l’infrastruttura potrà dirsi definitivamente conclusa e messa in sicurezza: il completamento di un progetto, concordato con la Regione, che ha visto oltre 2 milioni di euro di finanziamento da parte di Anas. Questi giorni di chiusure e di traffico a senso unico alternato porteranno certo qualche disagio alle imprese e ai cittadini, ma l’intervento è necessario per permettere a tutto il territorio di usufruire pienamente di questa infrastruttura strategica. E’ la tranche finale di un lavoro molto complesso, che ha visto il rifacimento quasi totale di un ponte che, pur essendo stato inaugurato nel 2013, presentava difetti strutturali importanti".