Paura a Saliceti per un incendio all'interno dello stabilimento di Tmb

Vezzano (La Spezia) 3 luglio 2022 - Momenti di grande apprensione a Saliceti, zona al confine tra i Comuni di Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra, a causa di un incendio che è divampato all’interno dello stabilimento di trattamento Tmb dei rifiuti. Nel primo pomeriggio il fumo e le sirene hanno attirato l’attenzione dei residenti della zona che hanno poi seguito con ansia le operazioni dei vigili del fuoco di Sarzana. Le fiamme sono state spente anche grazie all’immediata attivazione dell’impianto di spegnimento interno ma è in corso la bonifica e l’accertamento delle cause che hanno provocato l’incendio. Una zona che è da tempo al centro di tante polemiche perchè individuata da Iren come centro di realizzazione di un ulteriore impianto di trattamento dei rifiut meglio conosciuto come biodigestore. Unanuova struttura che per ora è sospesa dal ricorso al Tar della Liguria vinto dalle amministrazioni comunali di Santo Stefano Magra e Vezzano.