Oggi i funerali di Max Baudinelli

Si terranno questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di Baccano, ad Arcola, i funerali di Massimiliano Baudinelli che si è spento all’età di 55 anni, compiuti nello scorso dicembre. Si tratta di un nome conosciutissimo nel commercio sarzanese, essendo il figlio di Sergio, l’imprenditore che ha fondato anni fa l’azienda di prodotti e pezzi di ricambio per automobili con sede sulla statale Aurelia al confine tra il quartiere di San Lazzaro e Caniparola, ed è stato impegnato anche nel mondo dello sport come dirigente calcistico della Sarzanese. E proprio alla fine dell’estate anche Sergio era venuto a mancare. A distanza di pochi mesi Max, così era conosciuto fin da ragazzino, ha accusato i primi problemi di salute e si è spento l’altro giorno nella sua abitazione di San Lazzaro lasciando nel dolore la mamma Franca Bernardini, parenti e le tante persone che per amicizia e lavoro lo hanno conosciuto appezzandone il carattere sempre allegro e pronto alla battuta. Alla famiglia le condoglianze da parte anche della nostra redazione.