“Libriamoci” alla Beghi

Continuano gli appuntamenti di “Libriamoci – Autori del Golfo”. La partecipazione a tutti gli eventi, inclusi i laboratori didattici, è gratuita e libera fino ad esaurimento posti. Venerdì 17 gennaio alle 17.30 nella biblioteca civica Beghi, l’autore

Maurizio Portoghese presenta “Mi prendo un’altra vita”. Il secondo romanzo di Maurizio Portoghese è ambientato negli anni Sessanta a Marsiglia. Il protagonista, Stéphane, sogna di diventare qualcuno di importante e, senza porsi nessun tipo di limite, riesce a farsi strada grazie ad un incontro che lo avvicina ad un’organizzazione criminale, prima come giocatore di poker e poi come trafficante. Raggiunge l’apice ma si ritrova dentro ad un cerchio che gli si stringe sempre più attorno. Per salvarsi, cambia identità e sparisce Dialoga con l’autore Roberta Correggi.

Venerdì 24 gennaioalle 17.30 sempre alla Beghi,

Viviana Boscolo presenta il suo “Gioco d’amore”.

Dialoga con l’autrice Maria Diddi.