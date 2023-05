Lavori stradali solo di notte, stop disagi sull’Aurelia. Sos del Comune ad Anas

Castelnuovo Magra (La Spezia), 26 maggio 2023 Lavori stradali in notturna per evitare lunghe code e disagi anche alle attività commerciali lungo la Statale Aurelia.

Il Comune di Castelnuovo Magra ha messo le mani avanti chiedendo a Anas, società concessionaria della tratta stradale interessata a un intenso intervento di asfaltatura, di eseguirlo in orario notturno quindi con meno traffico e attività commerciali chiuse.

Il sindaco Daniele Montebello e la comandante della polizia municipale Marina Ricci nei giorni scorsi hanno scritto agli uffici del gruppo evidenziando le problematiche che si verrebbero a creare nella tratta della via Aurelia dal chilometro 388 al chilometro 394, ovvero lungo una arteria ad altissima densità di percorrenza anche di mezzi pubblici e pesanti tenendo conto del divieto di transito dei camion in vigore sul ponte della Colombiera ancora in fase di ristrutturazione e quindi soggetto alla viabilità su una sola corsia di marcia e con limitazione di peso.

Nei giorni scorsi infatti l’intervento di Anas eseguito nel quartiere di San Lazzaro, nel tratto di Aurelia che verte all’interno del territorio condiviso tra i Comuni di Sarzana e Fosdinovo, ha sollevato accese polemiche da parte degli esercenti commerciali.

Le lunghe code, il senso unico alternato di marcia e l’impossibilità di fermarsi per tempi rapidi sulla carreggiata (abitudine consolidata nonostante il codice della strada indichi il contrario) infatti hanno praticamente annullato la sosta quotidiana alle edicole, bar e negozi tanto che i commercianti sarebbero intenzionati a avanzare una richiesta di risarcimento del mancato guadagno lamentandosi del fatto he i lavori non siano stati eseguiti in fasce orarie serali.

Il primo cittadino castelnovese e la comandante quindi per evitare le stesse problematiche nella zona di competenza hanno scritto a Anas chiedendo quindi di spostare in orario serale e notturno l’asfaltatura in programma nei prossimi giorni allo scopo di decongestionare il traffico che si verrà inevitabilmente a creare e soprattutto per garantire la maggiore sicurezza della circolazione stradale. Ed evitare le lamentele dei tanti negozianti costretti a ridurre la mole di lavoro oppure, come accaduto nei giorni scorsi a San Lazzaro, tenere addirittura chiusa l’attività.

