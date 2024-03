Toponomastica e numeri civici, al via i lavori a Castelnuovo Magra

Castelnuovo Magra, 31 marzo 2024 – Il Comune a breve... darà i numeri. Parte da martedì la posa sul territorio di Castelnuovo della nuova cartellonistica indicante la denominazione delle strade e l’affissione della numerazione civica alle abitazioni. Per evitare situazioni di potenziale pericolo e non concedere ai malintenzionati l’occasione per mettere a segno qualche azione illecita l’amministrazione utilizzerà il sistema di telefonia Alert System che da anni avvisa i residenti dell’arrivo del maltempo e altre situazioni di disagio, come recentemente quando sul territorio sono stati messi a segno diversi furti. Di volta in volta verranno avvisati dell’arrivo delle squadre che si occupano del servizio di posa della nuova numerazione civica e della toponomastica indicando le zone.

Il personale della ditta Gestionilocali srl sarà riconoscibile dai tesserini identificativi. Il servizio riguarda l’attività di rilevazione di tutte le unità immobiliari (abitazioni, uffici, attività commerciali, laboratori, garage, lotti edificabili) presenti nel centro abitato del borgo collinare e nelle località periferiche con accesso diretto dalla pubblica area di circolazione. La modifica anagrafica potrà essere effettuata solo al termine della fase di posa delle targhette su tutto il territorio. Fino a quel momento, famiglie e imprese conserveranno l’attuale indirizzo di residenza.

La nuova numerazione si realizzerà attraverso l’installazione da parte del personale della Gestionilocali srl incaricata dal Comune, di una targhetta numerata da apporre a fianco dei passi pedonali, passi carrabili e delle porte e portoni d’ingresso. Per ulteriori informazioni oppure chiarimenti è possibile contattare il servizio demografico ai seguenti numeri: 0187 693812, 693813 e 693843.