Il minore ha risposto al giudice

Ha risposto alle domande del giudice ricostruendo le fasi della notte dell’aggressione il giovane sarzanese in carcere a Torino da giovedì scorso dopo l’arresto scattato su ordinanza del pm Francesco Alvino della Procura dei minori di Genova dove si è svolto l’interrogatorio di garanzia. Le sue condizioni psicofisiche però sono particolarmente delicate tanto che il giudice ha disposto una visita medica una volta rientrato al centro minorile di Torino. Il sedicenne che è accusato di tentato omicidio di Felice Loiacono il senza tetto colpito alla testa con un paletto di ferro la notte di Pasqua ai giardini della stazione ferroviaria di Sarzana ha ripetuto la versione già fornita in caserma ai carabinieri non appena i militari lo hanno rintracciato nella sua abitazione dopo l’aggressione. Il giovane ha parlato della richiesta di aiuto ricevuta dagli altri ragazzi e anche ribadito di aver agito per paura dopo la vista di un coltello, colpendo l’uomo con il paletto che aveva recuperato mentre si stava avvicinando ai giardini. Sull’assenza dell’esito dell’esame tecnico eseguito sul coltello e delle dichiarazioni degli altri ragazzi le avvocatesse Valentina Antonini e Giuliana Feliciani hanno espresso il proprio disappunto essendo elementi fondamentali per disporre la scarcerazione. Al pari della mancanza della relazione dei servizi sociali che seguono il giovane che ancora non sono state consegnate alla Procura. Drammatico l’incontro con i genitori in lacrime che hanno cercato di dare supporto al ragazzo al momento del rapido saluto prima di riprendere la strada per Torino. Le legali hanno chiesto la scarcerazione per riportare a casa in regime dei domiciliari il ragazzo.

m.m.