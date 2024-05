Via della Stazione, alt ai non residenti: "Traffico insostenibile e pericoloso"

Chiude anche via della Stazione, a Vezzano rimane solo una strada per scendere a valle o salire al capoluogo, passando per Fornola. Dopo la chiusura di via Provinciale in località Beverone a causa del maltempo che ha provocato una frana, la strada provinciale tra Vezzano e Buonviaggio era stata interrotta fino alla messa in sicurezza, promessa in tempi brevi, ma che non è ancora avvenuta. Per scendere o salire da Spezia mezzi pubblici e privati sono costretti a un lungo giro da Fornola, qualche chilometro in più, ma che diventa ‘un raccordo anulare’ nel pieno del traffico. C’era un’alternativa per recuperare sulle distanze, la stretta via della Stazione da Vezzano a Sarciara, ex mulattiera, dove non riescono a transitare due auto insieme, sulla quale la mole di traffico è diventata insostenibile. Tutti transitano da lì, piccolissima arteria che non può assumersi un carico così pesante, se non per i soli residenti. Continui sono stati i solleciti all’amministrazione provinciale per ottenere un intervento immediato, ma niente.

Così il Comune ha deciso la chiusura di via della Stazione verso i Prati: "Con questa ordinanza dei nostri vigili prendiamo atto dell’attuale pericolosità della via". Non ci sono tempistiche certe e questo ha costretto il Comune a interdire, temporaneamente, il traffico ai non residenti su via della Stazione per motivi di sicurezza fino alla riapertura di via Provinciale. Il Comune solleciti continua la Provincia che dal canto suo, dopo vari sopralluoghi, aveva promesso tempi brevi e la ricerca di uno stanziamento rapido per i lavori ritenuti prioritari. Fino a ieri il disagio era tangibile, mezz’ora in più per raggiungere Spezia da Vezzano, con conseguenti ritardi al lavoro e a scuola, e in aggiunta a un moltiplicarsi del traffico sulla via da Fornola. Con la chiusura della via della Stazione le problematiche saranno ancora in aumento.

Cristina Guala

Nella foto, la frana su via Provinciale