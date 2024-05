Il Commissariato è nello stretto. Dal Comune gli spazi aggiuntivi

Spazi aggiuntivi per il commissariato di Polizia di Sarzana. Dell’esigenza si discute da anni, con ripetute sollecitazioni anche da parte dei sindacati. Finalmente, nella seduta di giunta di martedì, l’amministrazione ha fatto un passo concreto, deliberando le linee di indirizzo per mettere a disposizione della prefettura l’immobile di proprietà comunale di piazza Vittorio Veneto 6C, rimasto libero a seguito del recente trasferimento del Centro per l’impiego della Regione nella nuova sede di via XX Settembre.

Il Comune è proprietario anche dell’immobile affittato come attuale sede della caserma e degli uffici del Commissariato. Spazi che però non bastano più per assicurare lo svolgimento di tutti i servizi in condizioni adeguate: capita che per alcune pratiche gli utenti debbano attendere sulle scalinate esterne, sotto la pioggia o il solleone. "La Questura della Spezia – spiega la delibera di giunta 125 –, in considerazione delle accresciute esigenze relative al rilascio dei titoli di viaggio, delle licenze e di altri servizi rivolti ai cittadini, ha previsto un aumento dell’organico del personale. Si rende necessario il reperimento di nuove strutture a disposizione del Commissariato, atte a essere destinate a uffici aperti al pubblico". La risposta è, appunto, l’ormai ex sede del Centro per l’impiego, immobile che la Regione sta per riconsegnare al Comune e che negli anni "è stato oggetto di costante manutenzione ordinaria e non richiede interventi per l’immediato subentro". La giunta ha dunque stabilito di metterlo a disposizione della Prefettura "affinché la Prefettura stessa provveda a destinarlo alla Questura della Spezia a uso uffici per il personale del Commissariato di Sarzana". La delibera dà mandato al dirigente di procedere alla stesura degli atti: l’immobile sarà concesso in comodato d’uso gratuito per un anno, o comunque fino al rinnovo del contratto di locazione della sede principale del Commissariato. Utenze, spese condominiali e adempimenti fiscali conseguenti alla stipula del comodato saranno a carico del comodatario.

Nelle scorse settimane questo scenario era stato al centro di un incontro tra la sindaca e il sindacato di polizia Siulp. I tempi per rendere operativa la decisione potreebbero essere ora abbastanza brevi.