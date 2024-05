“Giardini Caneva”. Fondi al progetto di riuso dei vetroni

E’ arrivato il decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia, che eroga il finanziamento che consentirà, tra l’altro, la rimozione e il recupero dei cosiddetti “vetroni” dal fossato della Fortezza Firmafede – dove furono posizionati nei primi anni duemila – nell’ambito del progetto per la realizzazione dei “Giardini Caneva Val di Magra”.Si tratta di risorse sul Fondo unico nazionale per il turismo: 250 mila euro di contributo statale ai quali verranno aggiunti 125 mila euro di cofinanziamento pubblico e altrettanti di cofinanziamento privato, per un totale a progetto completo di 500 mila euro. Il Comune di Sarzana aveva partecipato al bando emanato dal Ministero del Turismo nel 2023 proponendo un progetto per la realizzazione di un parco botanico in città, con oltre 15 mila specie di piante, aperto al pubblico e accessibile a tutti, guardando anche all’esigenza di liberare il fossato della Cittadella dalle strutture in vetro e alluminio, ancora oggi presenti, e al loro recupero. Il via libera all’erogazione delle risorse statali era necessario per completare l’iter tecnico-procedurale da parte del Comune e procedere all’affidamento dei lavori.