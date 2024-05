Dario Capolicchio “In nome dei figli”. Il ricordo della strage diventa teatro civile

“In nome dei figli” è lo spettacolo scritto dal drammaturgo Renzo Ricchi e diretto da Toni Garbini dedicato alla memoria di Dario Capolicchio – studente sarzanese ucciso il 27 maggio nel 1993 nella strage mafiosa di via Georgofili a firenze – che sabato e lunedì andrà in scena al teatro degli Impavidi. Un drammatico confronto tra un padre e una madre che si interrogano sulla tragica e insensata morte del figlio, un tentativo di elaborazione del lutto, ma anche un’occasione di riflessione antropologica sulla violenza quello che vedrà sul palco Asia Minniti, Emiliano Iovine e Leonardo Cadeo, oltre al coro teatrale di Teatro Ocra e l’ensemble Incanto Armonico diretto da Alessandra Montali.

Debutto sabato, alle 21, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti; lunedì 20 alle 11 replic riservata agli studenti degli istituti superiori partner del progetto. Lo spettacolo sarà a tutti gli effetti la prima restituzione pubblica del progetto Georgofili: terrorismo stragista e ambientale in memoria di Dario Capolicchio. "A 31 anni dalla sua uccisione nell’esplosione di via dei Georgofili – ha spiegato Toni Garbini, regista e autore dei video che presentano il processo di restauro di una delle opere pittoriche danneggiate nell’esplosione di via dei Georgofili e una selezione delle opere pittoriche di Dario Capolicchio – il progetto vuole tenere viva la memoria di Dario e sensibilizzare le nuove generazioni su temi cruciali come la pace, la giustizia, la legalità, la sostenibilità e il contrasto alle mafie. Ma anche essere il vettore per elaborare e condividere riflessioni sulla giustizia, il rafforzamento delle istituzioni sociali e la sostenibilità ambientale". ’Georgofili: terrorismo stragista e ambientale in memoria di Dario Capolicchio’ è realizzato dal Teatro Ocra con il sostegno del Comune di Sarzana, il contributo di Fondazione Carispezia, la collaborazione di Libera, liceo Parentucelli – Arzelà, liceo Leonardo da Vinci, Alba di domani, Il mondo di Holden, Afap e Incanto Armonico. Con l’obiettivo di rendere più consapevoli le nuove generazioni sulle stragi ancora irrisolte nel nostro paese, il progetto proporrà anche un focus sul traffico internazionale di rifiuti. A partire dal prossimo ottobre, attraverso laboratori e eventi performativi, avrà il via la seconda fase del progetto che punta a coinvolgere direttamente studenti delle scuole superiori e giovani utenti di realtà associative del territorio che si dedicano a persone con disagio psico-relazionale, con l’obiettivo di includere una fascia di popolazione particolarmente vulnerabile.

Elena Sacchelli