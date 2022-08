Il Festival Paganiniano fa tappa nel borgo di Ameglia

Ameglia (La Spezia) 1 agosto 2022 - Tappa amegliese per il Festival Paganiniano. La manifestazione è ideata e organizzata dalla società dei concerti Ets con il contributo di Regione Liguria, Fondazione Carispezia nell'ambito del Bando Aperto 2022, Comune di Carro, oltre alla collaborazione di Comune e Provincia della Spezia, assieme a tutti i comuni aderenti all’iniziativa tra i quali quello di Ameglia, e dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano. Martedì alle 21 la pianista Eloisa Cascio sarà la protagonista dell’appuntamento inserito nell’ambito delle iniziative estive del Comune in programma all’Oratorio di Santa Maria Assunta nel borgo. Lo spettacolo prevede un programma con musiche di Mozart, Brahms, Schubert. Per raggiungere il borgo di Ameglia sarà a disposizione un servizio navetta con partenza dalla Spezia e fermata in viale Amendola, piazza Europa e La Pianta. Per usufruire el servizio occorre prenotare all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]