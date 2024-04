Il 1° maggio nel quartiere Trinità con Pd e Sarzana Protagonista

Festa del 1° maggio. Banchetti, giochi per bambini e musica. Ma la giornata organizzata dal Pd e dall’associazione Sarzana Protagonista nel quartiere di Trinità per la festa dei lavoratori può essere rimandata a domenica 19 maggio a causa del maltempo: luogo e programma resteranno gli stessi. Dalle 12 alle 19, in piazza Caduti di via Fani, pranzo, interventi e musica ma anche un’occasione per affrontare i problemi del quartiere dando voce ai residenti e così ricucire il rapporto tra politica e cittadinanza. Dallo stato di abbandono in cui attualmente versa l’ex oratorio, alla carente manutenzione delle aree verdi, fino alla modalità di gestione delle case popolari: queste alcune delle problematiche su cui l’opposizione vuole tenere alta l’attenzione per cercare di far rivivere un quartiere caratterizzato da un forte senso di comunità. Prevista la presenza dei sindacati e di The rain, Blond Beer, Jc Band, Giovanni Berretta e Jonathan Lazzini.

Nella foto: Tonarelli e Baruzzo