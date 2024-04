Guasto al pullman in autostrada: rinviata la sfida Hockey Sarzana-Lodi

Sarzana (La Spezia) 30 aprile 2024 - La sfida infinita deve ancora attendere per conoscere il nome della semifinalista. Hockey Sarzana e Amatori Lodi infatti giocheranno mercoledì 1 maggio alle 19 il confronto in programma martedì sera alle 20.45 al “Vecchio Mercato”. La sorte ci ha messo infatti lo zampino sotto forma di guasto al pullman che stava trasportando la formazione lodigiana a Sarzana. Il mezzo si è fermato in autostrada all’altezza di Medesano per un guasto improvviso e dopo aver chiesto di ritardare l’inizio della sfida per provare a aggiustarlo la Federazione ha comunicato il rinvio a mercoledì pomeriggio. Le avversarie sono in perfetta parità: il primo confronto è andato ai lodigiani e il secondo ai sarzanesi quindi la terza partita al "Vecchio Mercato" sarà decisiva per l’accesso alla semifinale contro Forte dei Marmi.