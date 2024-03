Focus sui progetti verdi. Fotovoltaico in crescita

Focus sui progetti green del territorio. Ad Arcola, nel corso della riunione organizzata dal Partito democratico sulla transizione ecologica, si è parlato di programmi nazionali ma soprattutto di contenuti locali. La sindaca Monica Paganini, ha fornito in particolare dati interessanti sulla transizione energetica del territorio comunale, che – ha assicurato – sta procedendo a grandi tappe: è in atto il passaggio da produzione e consumi fossili a fonti rinnovabili, segnalando una potenza istallata complessiva tra industrie, le prevalenti, e strutture civili di circa 1 MW. Inoltre è stato presentato al Comune ed ormai in fase autorizzativa da parte del Deposito di Arcola (ex Arcola petroli) un campo fotovoltaico di quasi 3 Mw.

Sempre nella zona industriale, in particolare nel sito comunale requisito alla criminalità organizzata ex Carbonchimica, il Comune di Arcola ha progettato ed al momento parzialmente finanziato, un campo fotovoltaico di circa 0,5 Mw. In sostanza è stato precisato che nella sola piana di Arcola si possono creare diverse comunità energetiche che forniscono un abbattimento di CO2 nei consumi elettrici e un abbattimento significativo delle bollette energetiche dei cittadini aderenti. "Un comune green – ha detto Paganini – che procede spedito verso il prossimo futuro".

Cristina Guala