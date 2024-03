Pasqua blindata, vertice in Prefettura: aumentate le misure di sicurezza

La Spezia, 29 marzo 2024 – Massima attenzione ai luoghi affollati e intensificazione della vigilanza sugli obiettivi a rischio. L’attentato terroristico avvenuto giorni fa a Mosca ha decisamente alzato l’asticella della sicurezza anche nello Spezzino. Nell’ultimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Maria Luisa Inversini, è stato deciso di implementare i servizi di controllo del territorio, soprattutto nei luoghi frequentati dai turisti e in quelli dove generalmente si registra una maggior concentrazione di persone, prevedendo nel caso anche l’uso del drone della Polizia locale spezzina. Sono state innalzate le misure di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e nelle aree di sosta delle autostrade. Aumentate anche le misure di sicurezza nell’ambito portuale e all’imbarco per le Cinque Terre lungo la passeggiata Morin. "Ringrazio il personale delle forze dell’ordine che, in questi giorni di festa, sarà impegnato in servizio per garantire la sicurezza di tutti, sottraendo tempo alla vita familiare" afferma il prefetto. Anche Rfi, in previsione di un massiccio afflusso di persone, ha introdotto alcune misure e iniziative.

Saranno fino a 23 le persone che, da domani, saranno presenti tutti i giorni nelle stazioni dalla Spezia a Levanto, dalle 9.30 alle 18.30, per il controllo e la gestione degli affollamenti, la verifica delle vie d’esodo e dei punti di maggiore passaggio dei viaggiatori, e per il rispetto delle regole di sicurezza. "Gli addetti – fa sapere Trenitalia – opereranno in stretto contatto con le forze dell’ordine". A loro si aggiungono i dipendenti del gruppo Fs Italiane, già presenti in stazione e a bordo treno, per offrire informazioni, controllare il regolare possesso dei titoli di viaggio, affrontare e prevenire situazioni problematiche. Inoltre, per migliorare ulteriormente i flussi, nelle giornate di domenica e lunedì di Pasqua aprirà provvisoriamente la seconda nuova scala di accesso alla stazione di Vernazza.