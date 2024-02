Conto alla rovescia per le sfide

Che sia un’esperienza per approfondire la realtà intorno a loro o un primo test per capire cosa vorranno fare da grandi, poco importa: in ogni caso, rimarrà per tutti indimenticabile. È ai nastri di partenza la nuova edizione di Cronisti in Classe, i campionati di giornalismo de La Nazione, a cui hanno aderito 13 squadre delle scuole medie di tutta la provincia. Prima sfida giovedì 8 febbraio, fine del girone di andata martedì 5 marzo e ripresa martedì 19 marzo con quello di ritorno, che terminerà il 23 aprile. Queste le squadre in gara, supportate dai professori tutor: Pellico-Mazzini (2G e 2H), Formentini (2E, 2F, 2 G), Incerti (2G), 2 Giugno (3C) La Spezia, Poggi-Mantegazza (2A; 2B; 2t) Lerici, Cpia Sarzana, Sarciara Prati di Vezzano (2B; 1C), Follo (3B). Sarà, come da tradizione – la manifestazione è arrivata all’edizione numero 22 – un’occasione per gli alunni di confronto con il mestiere di giornalista, realizzando per ognuna delle due uscite una pagina con articoli, foto, disegni o vignette a corredo. Già dalla scelta dell’argomento, saggeranno cosa significhi osservare il mondo, cogliere storie da raccontare o disservizi da denunciare, o individuare personaggi da intervistare o scavare nella storia per approfondire un fatto. E non finirà qui, perché ci sarà l’entusiasmo di vedere la propria opera inserita nella foliazione del nostro quotidiano, di confrontarsi con chi lo leggerà e di conoscere la realtà di alcune delle più importanti aziende del territorio. Stiamo parlando dei "compagni di viaggio", gli sponsor che sostengono la manifestazione: Iren, Conad, Autoligure, Cna La Spezia, Europa Park, Navigazione Golfo dei Poeti e Comune della Spezia. Buono scoop ai nostri cronisti in erba!

Chiara Tenca