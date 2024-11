Appuntamento con le “Bontà a km 0”. Mercato contadino e giochi antichi

Appuntamento con l’agricoltura e i suoi prodotti oggi ad Arcola nell’area di via Porcareda. La rassegna Bontà a km 0 inizierà alle 10, confermandosi un appuntamento annuale irrinunciabile dopo il successo delle passate edizioni. Si potrà visitare il mercato del contadino allestito dalle aziende agricole Masinelli, Pian del Marzo, I Fradei, Pagano, Bioasi e Canevella; i bambini potranno divertirsi con i laboratori a cura della cooperativa Artemisia, a tema foliage, dalle 11 alle14.30. Presenti anche in questa edizione i giochi antichi in legno realizzati dall’artigiano Simone Palandri che arriva da Fucecchio. Uno spazio sarà allestito con la fattoria del contadino con gli asinelli dei Cavalieri delle Apuane e i cavalli del Centro ippico Sarzanese, con possibilità di effettuare un’esperienza di monta gratuitamente e in assoluta sicurezza. A completare, la presenza di tutte le associazioni di volontariato del territorio: Avis/Aido, Croce Verde Arcola, la parrocchia Santi Stefano e Margherita, il gruppo Cgil donne e Sos randagi. Quest’anno animeranno la giornata i trampolieri del gruppo genovese Ortaggi in festa, tutti potranno scattare una foto accanto alla pannocchia, la fragola o la carota giganti. Un evento nell’evento, la presenza di Pietro Catzola (nella foto), cuoco delle cucine del Quirinale e del Presidente Mattarella che racconterà i gusti e i palati, a volte difficili, di personaggi importantissimi per i quali ha lavorato nella sua lunga carriera.