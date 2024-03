Il ’giallo’ del piano delle antenne. Aree sensibili e localizzazioni, la mappa promessa ancora non c’è

Arcola (La Spezia), 20 marzo 2024 – Era tanto attesa ma ad oggi ancora la mappa dei siti dove potranno o non potranno essere installate le antenne nel territorio di Arcola "ancora non si è vista". Lo dicono a malincuore gli abitanti di Fresonara, che l’aspettano da novembre dell’anno scorso, quando il Comune aveva affidato la redazione del antenne a uno studio pisano, promettendo tempi molto brevi. Tutto è partito quando gli abitanti videro, nel mezzo del quartiere, lo scavo per la posa di un pennone di 18 metri da parte della compagnia Iliad, a febbraio dello scorso anno. Con determinazione fermarono i lavori, col sostegno del Comune che, riscontrando incongruenze nelle istanze di Iliad, riuscì a bloccare il cantiere e per questo ha ancora un contenzioso aperto con la compagnia. Il Comune promise, per non incorrere in altre situazioni simili, di dotarsi di un piano antenne per distinguere il territorio in zone sensibili e in zone libere da vincoli.

Affidata la redazione a uno studio pisano, tutto sembrava filare liscio, ma i cittadini non hanno ancora potuto visionare la mappa dei siti, quei cerchi rossi dove le antenne non potranno essere posizionate, contenuti in un allegato che al momento non è stato ancora reso pubblico. Perché? Chiedono gli abitanti. E tutto questo nonostante sia stata convocata la commissione ad hoc, un mese e mezzo dopo la loro richiesta: "Una commissione fortemente voluta dai consiglieri di opposizione e dai cittadini per avere chiare indicazioni su quanto dovrebbe essere contenuto nel piano – spiegano – un’esplicita indicazione dei siti individuati quali possibili aree destinate a ospitare nuovi impianti di telecomunicazione in ottemperanza alle normative". Invece nulla di fatto anche stavolta: in commissione una semplice esposizione di quanto già i cittadini e i consiglieri sapevano dalla riunione avvenuta il 30 gennaio, con la promessa che da lì a poco avrebbero visto il piano. "Ma l’allegato non è stato reso pubblico né prima, né ora", precisano.

Ora tra gli abitanti dilaga il sospetto che il regolamento sia ancora privo di questo documento fondamentale contenente i siti i per il posizionamento di nuovi impianti. La sindaca Monica Paganini pubblicamente ha voluto rassicurare, comunicando l’intenzione di voler ostacolare la realizzazione di nuovi impianti: "Scelta condivisibile ma di scarsa fattibilità ed efficacia", pensano i cittadini. All’amarezza di non avere ancora nero su bianco i luoghi dove le compagnie telefoniche potranno installare antenne, si aggiunge il disagio della strada di Fresonara, ancora chiusa dopo un cedimento avvenuto l’11 febbraio.