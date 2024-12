Firenze, il Rotary Club della Toscana dona 10 lettini elettrificati all’Asl Toscana centro

Firenze, 17 dicembre 2024 - Sono stati consegnati nei giorni scorsi, grazie a un’iniziativa di donazione del Distretto 2071 del Rotary International (Toscana) a favore della USL Toscana centro, i dieci lettini per visite ostetriche e ginecologiche con movimento elettrico, in altezza e inclinazione, per favorire l’accessibilità a persone con disabilità e ridotta autonomia. I nuovi ausili sanitari sono stati distribuiti nei consultori Palagi, D’Annunzio, Morgagni di Firenze, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio nell’area Nord Ovest, Figline nell’area Sud Est, Fucecchio e San Miniato per l’empolese, consultorio delle Fornaci a Pistoia e Centro Salute Donna di Prato. L’intento, come sottolineato dalla dottoressa Margherita Magi Damiani, promotrice del progetto, è quello di facilitare l’accesso alle cure a tutte quelle donne che, trovandosi nell’impossibilità di salire sul lettino in autonomia, non di rado rinunciano o rimandano una visita specialistica per non trovarsi in difficoltà o in soggezione. “Abbiamo voluto venire incontro - dice la Dott.ssa Margherita Magi Damiani, promotrice del progetto - a tutte quelle donne che devono affrontare una visita specialistica e che, non di rado, vi rinunciano o rimandano per non trovarsi in difficoltà o in soggezione. Non è sempre possibile salire su un lettino in completa autonomia, senza bisogno dell’aiuto fisico di altre persone. Una situazione che potrebbe essere imbarazzante e che la presenza di un lettino elettrico può aiutare a superare, rimuovendo questa barriera emotiva, facilitando quindi l’accesso alle cure con un impatto positivo sulla salute delle persone più fragili”. La generosa donazione è stata possibile grazie a una raccolta fondi realizzata nell’ambito del Progetto Libellula, promosso dal Governatore Pro Tempore del Rotary Fernando Damiani nel 2023, che ha visto coinvolti tutti i Rotary Club della Toscana. Una generosità di cui hanno beneficiato anche altre strutture sanitarie regionali. Grazie a queste iniziative è stato possibile acquistare 26 lettini da donare ad altrettante strutture sanitarie regionali delle tre ASL Toscane, per sostituire materiale non più idoneo. La distribuzione è indirizzata in primo luogo ai Pronto Soccorso, agli ambulatori destinati alle visite del Codice Rosa, ai consultori, secondo il fabbisogno individuato dai Direttori Sanitari. Maurizio Costanzo