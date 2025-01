“No alle diete improvvisate su Tik Tok”: dopo le feste di Natale, i consigli dell’esperta

Firenze, 8 gennaio 2024 - Tra pandori e panettoni, è facile, dopo le feste, ritrovarsi con un paio di chili di troppo.

“Il problema è che molte persone vedono il Natale come un’occasione per lasciarsi completamente andare. E il risultato si vede poi dalla bilancia… Eppure, godersi le feste senza compromettere la forma fisica è possibile. Ho dei pazienti che riescono a dimagrire anche durante la pausa natalizia. Se infatti ci si concede qualcosa in più nei giorni festivi e, negli altri, si mantiene un regime corretto, non ci sono problemi”, dice la biologa nutrizionista Federica Barzaghi.

A lei abbiamo chiesto alcuni consigli su come tornare in forma dopo gli eccessi a tavola. “E’ importante costruire abitudini sane e non far mai affidamento sulle diete social, che promettono miracoli ma che invece provocano non pochi danni”, avverte la dottoressa.

I consigli pratici e come bilanciare i pasti

Un esempio di menu quotidiano

Occhio alle diete social

Parola d’ordine: equilibrio

La soluzione non sta in diete drastiche o fai da te, ma nel riprendere in mano il proprio piano alimentare con equilibrio. “È sbagliato eliminare completamente una categoria di cibi. Passare ad esempio dal mangiare tanti dolci a non mangiarne neanche uno non è la strada giusta. Idem per i carboidrati. Tutti gli alimenti possono essere introdotti nelle giuste quantità”, avverte la nutrizionista. Che aggiunge: “Eliminare del tutto un cibo può portare a ricadere in abbuffate di quello stesso alimento”. Ma come bilanciare al meglio i cibi? Ebbene, la dottoressa Barzaghi consiglia, per ogni pasto, di inserire sempre un carboidrato (pasta o riso, meglio se integrali, oppure pane o patate), accompagnato da verdure e proteine magre come petto di pollo, tacchino, merluzzo, nasello, sgombro, uova o legumi. “Da evitare invece salumi e formaggi, troppo ricchi di sale e grassi saturi”, aggiunge. Fondamentale l'idratazione: “Bisogna bere molta acqua e limitare bibite e alcolici, preferendo tisane, tè e caffè non zuccherati”.

La nutrizionista ci fa anche un semplice esempio di una giornata a tavola all’insegna della ‘remise en forme’. A colazione, pane integrale con burro di arachidi e marmellata, accompagnato da tè o caffè senza zucchero. Pranzo con riso con tonno e una verdura e, a cena, minestrone di verdure e legumi con un po' di pasta. “Meglio evitare gli spuntini, perché si tende a esagerare”, sottolinea la nutrizionista. “Avanzi di pandoro e panettone sono tentazioni da cui stare lontani. Se proprio si sente la necessità di fare merenda, meglio optare per un frutto, carotine o una manciata di frutta secca, ma sempre con moderazione”. Basilare, poi, è l’attività fisica. “Inserire lo sport nella propria routine aiuta a mantenersi in forma. Bastano due o tre volte a settimana. Anche una camminata veloce di 30-40 minuti almeno un paio di volte a settimana è un ottimo inizio”. Non è necessario iscriversi in palestra, se l’idea proprio non ci entusiasma: “L'importante è trovare un'attività che piaccia, in modo da mantenerla nel tempo”, aggiunge Barzaghi.

Sui social, e in particolare su TikTok, spopolano diete di tutti i tipi che promettono miracoli. Attenzione: alcune di esse sono potenzialmente dannose. Un esempio? La dieta 90-30-50 prevede 90 grammi di proteine, 30 grammi di fibre e 50 grammi di grassi sani al giorno. “Non è personalizzata e non tiene conto dei fabbisogni individuali. Inoltre, esclude completamente i carboidrati, che dovrebbero invece rappresentare il 50-60% del nostro introito calorico”, avverte Barzaghi. “È una dieta squilibrata e difficile da seguire a lungo termine”. Non parliamo poi della ‘dieta del succo’, che prevede il consumo esclusivo di succhi di frutta per un certo periodo. “È inquietante, perché provoca carenze nutrizionali importanti. I succhi contengono solo zucchero e fruttosio, senza fibre, proteine o grassi”, spiega la biologa nutrizionista. “Questo può portare a difficoltà di concentrazione, a debolezza fisica e a disturbi alimentari, con il rischio poi di riprendere tutti i chili persi e fare più fatica a dimagrire in futuro”.

Insomma, la parola d’ordine deve essere equilibrio. La dottoressa Barzaghi invita a diffidare delle ‘soluzioni rapide’. “Una dieta sana e bilanciata, abbinata a una regolare attività fisica, è la via maestra per mantenersi in forma senza rinunce estreme - afferma -. Le diete drastiche possono portare a disturbi alimentari e a difficoltà a lungo termine. Io lo so bene: i pazienti che vengono da me dopo aver seguito diete dipinte come miracolose dai social fanno più fatica a perdere peso. Spesso hanno il metabolismo un po’ bloccato. È importante seguire giorno dopo giorno un’alimentazione sana, unita a buone abitudini, invece che cercare dannose scorciatoie”. Il rischio più comune delle diete Tik Tok? “Chi insegue le diete fai-da-te spesso instaura un disturbo del comportamento alimentare”. Col risultato di dover poi rivolgersi, oltre che al nutrizionista, anche allo psicologo.