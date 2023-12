Volkswagen Firenze offre un contributo speciale per gli alluvionati

Il ritorno alla normalità, dopo eventi straordinari, richiede un impegno collettivo e un forte senso di comunità. In risposta ai recenti eventi alluvionali che hanno colpito la Toscana, lasciando dietro di sé una scia di disagi e difficoltà, la concessionaria Volkswagen ha lanciato un'iniziativa dedicata.

Riconoscendo l'importanza della mobilità nella vita quotidiana, Volkswagen Firenze ha introdotto un contributo speciale di € 1.500 per facilitare l'acquisto di una nuova vettura. Questa iniziativa è pensata specificatamente per coloro che hanno subito danni ai loro veicoli a causa dell'alluvione. Questo gesto non solo aiuta a superare le sfide immediate ma simboleggia anche un passo avanti verso la ripresa e il ritorno alla normalità.

Il supporto economico, esteso a tutta la gamma di vetture Volkswagen, è valido fino al 31 dicembre 2023. Questo permette ai clienti di beneficiare di un ampio lasso di tempo per valutare le loro opzioni e scegliere il veicolo più adatto alle loro esigenze. Inoltre, il contributo di € 1.500 è cumulabile con altre promozioni in corso, rendendo l'offerta ancora più vantaggiosa.

Volkswagen Firenze si impegna a fornire un servizio ai clienti e a supportare la comunità in questo momento critico. I rappresentanti della concessionaria sono disponibili per fornire tutte le informazioni necessarie sull'iniziativa e per guidare i clienti attraverso il processo di selezione e acquisto.

Le due sedi della concessionaria Volkswagen Firenze, situate in via Pratese 166 – località Osmannoro e viale Europa 219 a Firenze Sud, sono pronte ad accogliere chi lo vorrà. Con orari di apertura dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, offrono flessibilità e convenienza per chiunque desideri approfittare di questa opportunità.

In un momento in cui la resilienza e la solidarietà sono più importanti che mai, Volkswagen Firenze si pone come un partner affidabile e sensibile alle esigenze della comunità. Con questo contributo speciale, la concessionaria non solo offre un sollievo tangibile, ma dimostra anche il suo impegno a supportare la regione nel suo cammino verso la ripresa e il benessere.